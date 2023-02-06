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18:15, 6 февраля 2023Мир

Шойгу отдал приказ о ликвидации последствий землетрясения в Сирии

Глава Минобороны РФ Шойгу отдал приказ о ликвидации последствий землетрясения в Сирии
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Фото: SANA / Reuters

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ о помощи Сирийской Арабской Республике (САР) в ликвидации последствий землетрясения и оказании помощи пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

«Сформированы 10 сводных отрядов из числа военнослужащих группировки Вооруженных Сил Российской Федерации в САР, которые приступили к выполнению задач по разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что к работам привлечены более 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники. Кроме того, группировка российских войск в Сирии развернула пункты выдачи гуманитарной помощи пострадавшим в городах Алеппо, Хама, Латакия, а также в населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша.

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Ранее президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим сирийским коллегой Башаром Асадом перспективу помощи Москвы в проведении спасательной операции после землетрясения в Сирии.

До этого в Министерстве здравоохранения Сирии сообщили, что число жертв землетрясения в стране выросло до 403, а пострадавших — до 1284.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7 балла. Также подземные толчки чувствовались в Сирии, Ливане и на Кипре.

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Глеб Бажуткин
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