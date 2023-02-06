Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 403

В результате землетрясения в Сирии погибли 403 человека, еще 1284 пострадали

Число жертв мощного землетрясения в Сирийской Арабской Республике выросло до 403, а пострадавших — до 1284. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики, пишет агентство SANA.

«Министерство здравоохранения объявило, что число погибших в результате землетрясения возросло до 403, пострадали 1284 человек в Латакии, Алеппо, Хаме и Тартусе», — говорится в сообщении.

Заместитель министра здравоохранения страны Ахмед Дмейрия заявил, что четыре грузовика с лекарствами, хирургическими инструментами и иными изделиями медицинского назначения были дополнительно отправлены в Алеппо, Латакию и Хаму. Ранее гуманитарный конвой был направлен в Алеппо и Латакию из Дамаска, Риф-Димашки и еще нескольких мухафаз (провинций). В наиболее пострадавшие от землетрясений регионы также были направлены 28 машин скорой помощи и семь мобильных клиник.

Ранее сообщалось, что спасательные службы Сирии спасли из-под завалов в результате землетрясения в Латакии по меньшей мере 39 человек. Также сообщалось об извлечении тел нескольких погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются.

6 февраля на территории Сирии и Турции произошло мощное землетрясение. В Сирии подземные толчки разрушили регионы, в которых проживает около четырех миллионов человек. Как стало известно, среди жертв землетрясения оказалась сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус. Также под обломками обрушившегося здания в районе Арбаин города Хама погибли 11 ее детей и внуков.