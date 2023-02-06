В Сирии из-под завалов спасены 39 человек

SANA: в Сирии спасли из-под завалов 39 человек после землетрясения в Латакии

Спасательные службы Сирии спасли из-под завалов в результате землетрясения в Латакии по меньшей мере 39 человек, сообщает SANA.

Уточняется, что спасательные работы проводят бойцы Сирийской арабской армии (САА), а также сотрудники полиции, пожарной части и силы гражданской обороны. Также сообщается об извлечении тел нескольких погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Начальник пожарной части в Латакии подполковник Муханнад Джаафар сообщил, что из одного здания спасли двух детей и двух женщин. По его словам, спасательные службы также обнаружили одного погибшего человека.

Ранее министр здравоохранения Сирии Ахмед Дмейрия заявил, что число жертв землетрясения в Сирии возросло до 371, в то время как 1089 человек пострадали.