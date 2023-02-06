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14:34, 6 февраля 2023Мир

Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 371

371 человек погиб в результате землетрясения в Сирии, 1089 пострадали

Фото: Yamam al Shaar / Reuters

Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 371, 1089 человек пострадали. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия, его цитирует агентство SANA.

По словам министра, эти цифры не окончательные. Он добавил, что четыре груженных медикаментами, а также хирургическими и санитарными принадлежностями грузовика были отправлены в Алеппо, Латакию и Хаму.

Ранее сообщалось, что в ряде сирийских провинций зафиксировали новые подземные толчки. Колебания земной поверхности ощущались Дамаске и Латакии.

6 февраля на территории Сирии и Турции произошло мощное землетрясение. В Сирии подземные толчки разрушили регионы, в которых проживает около четырех миллионов человек. Как стало известно, среди жертв землетрясения оказалась сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус. Также под обломками обрушившегося здания в районе Арбаин города Хама погибли 11 ее детей и внуков.

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Алина Гончарова
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