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13:25, 6 февраля 2023Мир

Родственники премьера Сирии стали жертвами землетрясения

RT: сестра премьера Сирии погибла вместе с 11 детьми и внуками в результате землетрясения

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Родственники премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус стали жертвами мощного землетрясения, которое произошло на территории страны 6 февраля. Об этом сообщает Russia Today Arabic со ссылкой на собственного корреспондента.

По данным издания, в результате землетрясения погибла сестра премьера Нессум Арнус, а также 11 ее детей и внуков. Они скончались под обломками обрушившегося здания в районе Арбаин города Хама. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее замминистра здравоохранения Сирии Ахмед Дамирия сообщил, что число погибших в результате землетрясения в республике выросло до 248 человек, а раненных — до 700. По его словам, спасательные работы и подсчет жертв продолжаются.

Ранее президент Сирии Башар Асад созвал экстренное заседание правительства страны из-за землетрясения, которое затронуло удерживаемые оппозицией регионы. Кабмин обсудил ущерб, нанесенный подземными толчками, а также необходимые меры по устранению их последствий.

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Варвара Кошечкина
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