В Сирии зафиксировали новые подземные толчки
САНА: в сирийских Дамаске и Латакии зафиксировали новые подземные толчкиСюжетЗемлетрясение в Турции:
В ряде провинций Сирии днем в понедельник, 6 февраля, зафиксировали новые подземные толчки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА.
В частности, колебания земной поверхности ощущались Дамаске и Латакии.
Ранее сообщалось, что в Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7. Уточнялось, что оно произошло днем в центральной части страны. Также отмечалось, что подземные толчки ощущались в Анкаре.
6 февраля на территории Сирии и Турции произошло мощное землетрясение. В Сирии подземные толчки разрушили регионы, в которых проживает около четырех миллионов человек. По данным врачей, многие люди не имеют доступа к медицинской помощи.