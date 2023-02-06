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13:46, 6 февраля 2023Мир

В Сирии зафиксировали новые подземные толчки

САНА: в сирийских Дамаске и Латакии зафиксировали новые подземные толчки
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

В ряде провинций Сирии днем в понедельник, 6 февраля, зафиксировали новые подземные толчки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА.

В частности, колебания земной поверхности ощущались Дамаске и Латакии.

Ранее сообщалось, что в Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7. Уточнялось, что оно произошло днем в центральной части страны. Также отмечалось, что подземные толчки ощущались в Анкаре.

6 февраля на территории Сирии и Турции произошло мощное землетрясение. В Сирии подземные толчки разрушили регионы, в которых проживает около четырех миллионов человек. По данным врачей, многие люди не имеют доступа к медицинской помощи.

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Варвара Кошечкина
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