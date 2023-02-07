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01:31, 7 февраля 2023Экономика

Стало известно о новом рекорде морских поставок нефти из России

Bloomberg заявил о рекордных показателях поставок российской нефти

Фото: Hani Amara / Reuters

Объем морских поставок нефти из России на прошлой неделе достиг рекордного уровня. Об этом стало известно Bloomberg.

В частности, суточный объем поставок нефти по морю к 3 февраля вырос на 125 тысяч баррелей и достиг 3,456 миллионов баррелей. Основными покупателями российского топлива, перевозимого в танкерах, стали Китай, Индия и Турция: объем поставок по данным направлениям составил 3,29 миллионов баррелей в сутки. При этом издание включило в результаты подсчета объем нефти на тех танкерах, для которых еще неизвестен пункт назначения. Это рекордный показатель с начала 2022 года.

В то же время объем поставок по трубопроводам в Европу сократился. Отмечается, что в январе показатель поставок в Германию и Польшу упал до 120 тысяч баррелей в сутки. Прошлым летом суточные поставки нефти по этому маршруту достигали 510 тысяч баррелей, заявляет издание.

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Марина Совина
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