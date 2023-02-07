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03:00, 7 февраля 2023Среда обитания

Почти половина животных США оказались на грани исчезновения

NatureServe: почти половина животных и более трети растений США рискуют исчезнуть

Фото: Mathew Schwartz / Unsplash

Почти половина животных и более трети растений США оказались под угрозой исчезновения. К такому выводу пришли специалисты некоммерческой организации NatureServe в своем исследовании, пишет Reuters.

Аналитики изучили данные более тысячи ученых о состоянии окружающей среды на территории США и Канады. Исследователи выяснили, что 40 процентов животных и 34 процента растений находятся на грани вымирания, а 41 процент экосистем — на грани краха.

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Среди видов, которым грозит исчезновение, специалисты назвали плотоядную венерианскую мухоловку, которая встречается в дикой природе только в нескольких районах Северной и Южной Каролины. Кроме того, в Арканзасе рискуют прекратить свое существование почти половина всех видов кактусов, а также 200 видов деревьев, включая болотный дуб с листьями, похожими на кленовые.

К факторам, от которых страдают флора и фауна, в NatureServe отнесли деградацию среды обитания, изменение землепользования, распространение инвазивных видов (растения и животные, токсичные или опасные для других видов; к таким относятся, например, борщевик и колорадский жук), строительство плотин, загрязнение рек, а также изменение климата.

В зоне наибольшего риска для растений, животных и экосистем, по мнению специалистов, находятся Калифорния, Техас и юго-восток США. По словам главного ботаника NatureServe Уэсли Кнаппа, эти районы — самые богатые с точки зрения биоразнообразия в стране. В последние десятилетия там резко увеличивается население, поэтому посягательство человека на природу стало наиболее жестоким, чем когда-либо.

Ранее в Кении под угрозой исчезновения оказалась зебра Греви, которая считается самой редкой в мире. Популяция животных начала уменьшаться из-за аномальной засухи, которая обрушилась на регион в конце сентября 2022 года.

Нина Ташевская
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