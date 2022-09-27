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Самая редкая зебра в мире оказалось под угрозой исчезновения

Под угрозой исчезновения в Кении оказалась редчайшая зебра Греви

Фото: Daniel Fafard (Dreamdan) / Wikimedia

В Кении под угрозой исчезновения оказалась зебра Греви, которая считается самой редкой в мире. Популяция животных стала уменьшаться из-за аномальной засухи. Об этом сообщает News24.

Погодные условия оказались самыми засушливыми за 40 лет. В итоге за три месяца в стране погибли два процента этого вида животных. Начиная с июня от засухи умерли 40 таких зебр. В общей сложности в мире обитает три тысячи подобных особей, 2,5 тысячи из них — в Кении. «Это серьезная угроза для нас», — заявил Эндрю Летура из фонда защиты зебр Греви.

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Из-за засухи животные оказываются лишены источников пищи. В тяжелом положении оказались слоны. Волонтеры стали доставлять зебрам сено, однако мера не способна полностью решить проблему смертности животных. Защитники природы предупредили, что, если в Кении не начнется сезон дождей, то фауна окажется в кризисном положении.

В марте 2022 года сотрудники Национального музея естественной истории Смитсоновского института в США в своем исследование определили растения, которые находятся на грани исчезновения из-за глобального потепления. В числе «неудачников» оказалась магнолия, семейство кипарисовых, включая секвойи и можжевельники.

Нина Ташевская
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