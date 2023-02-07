Россиянам рассказали об опасностях покупки самого дешевого жилья

Эксперт по недвижимости Аверс рассказала об опасных минусах апартаментов и студий

Апартаменты и студии могут стоить гораздо дешевле полноценных квартир, но у них есть ряд опасных минусов. О недостатках, с которыми рискуют столкнуться российские покупатели самого бюджетного жилья, рассказала эксперт по недвижимости, основатель АН «Тренд Хаус» Ксения Аверс, пишут «Известия».

Специалистка отметила, что жить в студии вдвоем может быть некомфортно из-за недостатка личного пространства. Говоря об апартаментах, Аверс предупредила, что у зданий, где они расположены, другие требования к инфраструктуре — по нормативам там не будет садиков, школ, дорог и поликлиник. «Здесь другие санитарно-технические нормы, уровень изоляции. Например, окна без солнечного света, что негативно скажется на качестве жизни и может привести к депрессии», — пояснила эксперт.

Существенным минусом может быть также повышенный уровень радиации, особенно если раньше на месте апарт-комплекса был завод, подчеркнула Аверс. «Апартаменты могут при сдаче принять с плесенью, что недопустимо в квартирах. Хуже качество воды и ее очистки. Уровень отопления, качество воздуха, шум, запахи, отсутствие парковок. В апартаментах это все может не соблюдаться», — уточнила специалистка.

Эксперт добавила, что даже если апартаменты возвели в хорошем месте и продаются они по цене квартир, нормы там все равно отличаются. Кроме того, такую недвижимость сложнее содержать. «Налог выше примерно в 10 раз в год от кадастровой стоимости. Дороже коммунальные платежи. Таким образом, лучше всего при наличии возможности приобретать квартиру», — резюмировала Аверс.

Ранее эксперты спрогнозировали избыток апартаментов на рынке недвижимости в России. По словам специалистов, предложение такой недвижимости стремительно растет, а спрос на них снизился сильнее, чем на квартиры.