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09:39, 7 февраля 2023Мир

Оппозиция Сирии призвала активнее спасать людей из-под завалов

Сирийская оппозиция опасается, что не успеет спасти людей под завалами в землетрясении

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Сотни людей находятся под завалами обрушенных в результате землетрясения домов, заявили представители вооруженной оппозиции в Сирии, которая в основном занимает территории на северо-западе страны. По их словам, время на исходе, и пострадавших могут просто не успеть спасти, пишет Reuters.

Оппозиция призвала международные группы оказать помощь как можно быстрее, пока не поздно спасти людей.

По данным Минздрава страны, число жертв землетрясения увеличилось до 656 человек. Однако это официальная статистика, а часть страны не контролируется официальными войсками. По данным ведомства, речь идет о погибших в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Подсчитать, сколько жертв в других регионах Сирии, пока невозможно, однако силы оппозиции говорят, что они исчисляются сотнями.

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Елизавета Наумова
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