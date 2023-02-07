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14:03, 7 февраля 2023Силовые структуры

Банду россиян осудили на сроки до 16 лет за производство двух тонн наркотиков

В Оренбурге суд дал от 6 до 16,5 года 10 членам ОПГ за производство 2,2 тонны наркотиков
Архивное фото

Архивное фото . Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Оренбургский областной суд вынес приговор десяти членам организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшейся производством наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Участники наркобанды, являющиеся жителями Оренбуржья, Татарстана и Красноярского края, получили от 6 до 16,5 года лишения свободы.

Суд установил, что с октября 2020-го по июнь 2021 года четверо россиян купили частный дом на окраине села Богдановка в Самарской области и обустроили там нарколабораторию, в которой было произведено 2,2 тонны синтетических наркотиков для сбыта в регионах России. Остальные сообщники занимались распространением запрещенных веществ через тайники-закладки.

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Любовь Ширижик
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