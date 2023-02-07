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14:50, 7 февраля 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» заявил о подготовке ВСУ к отступлению в ЛНР

Алаудинов заявил, что ВСУ готовят вторую линию обороны в ЛНР для возможного отступления

Фото: Marko Djurica / Reuters

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят вторую линию обороны в республике для возможного отступления. Его цитирует РИА Новости.

По его мнению, отступление украинских войск — это «вопрос однозначный». «Готовят они позиции, вторую линию обороны, эшелон готовят. Я так думаю, они сами тоже понимают, что им придется отступить», — сказал Алаудинов.

Он отметил, что ВСУ заняты обустройством второго эшелона линии обороны и перебрасывают новые резервы с харьковского и херсонского направлений, пытаясь удержать позиции. При этом, подчеркнул Алаудинов, украинские войска несут большие потери.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об ухудшении положения украинской армии в Угледаре. По его словам, военные начали минировать многоэтажки на случай отступления.

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Алевтина Запольская
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