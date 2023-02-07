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18:09, 7 февраля 2023Россия

Восьмилетняя школьница умерла на глазах у матери в российской больнице

В Озерске Челябинской области восьмилетняя школьница умерла на глазах у матери в больнице

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Восьмилетняя школьница умерла на глазах у матери в больнице Озерска Челябинской области. Случившимся заинтересовались следователи, передает портал 74.ru.

Мать рассказала, что у девочки около недели держалась температура, а потом начались тошнота и рвота. По этой причине ребенку потребовалась срочная госпитализация.

«У нее начали неметь ноги, медсестры говорят: "Массируйте ноги". А ей трудно дышать, померили сахар — у нее 22 вместо пяти. На моих глазах она закатила глаза в судорогах и уже не пришла в себя», — поделилась россиянка.

Старший помощник руководителя челябинского управления СКР Владимир Шишков пояснил, что сейчас проводится доследственная проверка и судебно-медицинская экспертиза по установлению причин смерти школьницы.

По сведениям Ura.ru, по факту смерти девочки в челябинской больнице также была организована прокурорская проверка.

Ранее сообщалось, что в одной из больниц Читы в Забайкальском крае умерла годовалая девочка, родители которой утверждают, что несколько дней не могли добиться помощи медиков.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») УК России.

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Анна Щербакова
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