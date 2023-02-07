Мучившая телеведущую изжога оказалась симптомом смертельной болезни

Телеведущая едва не погибла из-за перикардита, который приняли за изжогу

44-летняя американская тележурналистка Ясмин Воссугян едва не погибла из-за принятого за изжогу перикардита. Об этом сообщает издание People.

Воссугян призналась, что с 20 декабря в течение 10 дней страдала от болей в груди. Состояние ухудшалось, и 30 декабря она наконец обратилась к врачу. Специалист объяснил ее ощущения изжогой и отправил ее домой, однако на следующий же день женщине пришлось вернуться в клинику. «Я проснулась от страшных болей в груди и левом плече, которые стягивали мне грудь. Я сделала несколько глубоких вдохов. Когда я делала это лежа, боль усиливалась», — рассказала телеведущая. После этого она заподозрила, что у нее сердечный приступ.

1 января ей поставили новый диагноз. Оказалось, что мучившие ее симптомы вызваны перкардитом — воспалением оболочки сердца, в ее случае сопровождавшемся скоплением жидкости в перикардиальном пространстве. Врачи объяснили, что к смертельной болезни привел обычный грипп.

В течение нескольких дней Воссугян откачивали лишнюю жидкость из области сердца, после чего выписали домой. Однако через три дня ей вновь потребовалась медицинская помощь из-за ощущения трепетания в сердце. На этот раз у нее развился миокардит, воспаление сердечной мышцы. Анализы показали, что это состояние также было вызвано перенесенным гриппом. Сейчас телеведущая поправляется, однако ей в течение долгого времени придется принимать лекарства.

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