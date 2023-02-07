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09:22, 7 февраля 2023Мир

Попытка французской оппозиции добиться отмены пенсионной реформы провалилась

Французская оппозиция в парламенте не смогла добиться отмены пенсионной реформы
СюжетПенсионная реформа:

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Попытка оппозиции в парламенте Франции добиться отмены пенсионной реформы провалилась. Об этом сообщает ТАСС.

С предложением не рассматривать соответствующий законопроект и отказаться от дальнейших дебатов выступила левая партия «Непокорившаяся Франция». За инициативу проголосовало 243 депутата, против — 292. Кроме того, предложение о вынесении вопроса о необходимости проведения реформы на референдум также было отклонено. За него проголосовал 101 парламентарий и 272 — против.

31 января почти три миллиона человек приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы во Франции. Первые демонстрации против пенсионной реформы во Франции прошли 19 января. Тогда на улицы вышло более миллиона человек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Он добавил, что к 2027 году Франции потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий.

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Марина Совина
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