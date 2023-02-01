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03:13, 1 февраля 2023Мир

Почти три миллиона французов вышли на акции против пенсионной реформы

BFM: 2,8 млн французов приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Почти три миллиона человек приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы во Франции. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на «Всеобщую конфедерацию труда» (CGT).

По данным профсоюзов, протестовать против повышения пенсионного возраста вышли 2,8 миллиона человек, из них 500 тысяч — в Париже. Отмечается, что в этот раз количество демонстрантов было больше, чем во время первых акций 19 января. Тогда CGT заявляла, что в акциях участвовали два миллиона человек.

В то же время, по данным Министерства внутренних Франции, количество протестующих 31 января составило 1,2 миллион.

Первые демонстрации против пенсионной реформы во Франции прошли 19 января.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Он добавил, что к 2027 году Франции потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий. Проект пенсионной реформы, которую продвигает Макрон, предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.

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Марина Совина
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