Пентагон одобрил продажу Польше 18 систем HIMARS и боеприпасов к ним на $10 млрд

Пентагон одобрил возможную продажу Польше 18 систем HIMARS и боеприпасов к ним на сумму 10 миллиардов долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение, распространенное пресс-службой ведомства.

В документе указывается, что Польша запросила у Вашингтона 18 установок HIMARS, 468 зарядных модулей, 45 ракет ATACMS, более тысячи управляемых реактивных снарядов GMLRS, а также тренировочные ракеты и запасные части.

Ранее о планах США продать Польше HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) на десять миллиардов долларов сообщило агентство Bloomberg. При этом агентство отмечало, что пока не получило комментарии по этому вопросу от госдепартамента США или Белого дома.