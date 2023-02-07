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23:50, 7 февраля 2023Мир

Пентагон одобрил продажу Польше 18 систем HIMARS

Пентагон одобрил продажу Польше 18 систем HIMARS и боеприпасов к ним на $10 млрд

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Пентагон одобрил возможную продажу Польше 18 систем HIMARS и боеприпасов к ним на сумму 10 миллиардов долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение, распространенное пресс-службой ведомства.

В документе указывается, что Польша запросила у Вашингтона 18 установок HIMARS, 468 зарядных модулей, 45 ракет ATACMS, более тысячи управляемых реактивных снарядов GMLRS, а также тренировочные ракеты и запасные части.

Ранее о планах США продать Польше HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) на десять миллиардов долларов сообщило агентство Bloomberg. При этом агентство отмечало, что пока не получило комментарии по этому вопросу от госдепартамента США или Белого дома.

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Марина Совина
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