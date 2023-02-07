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23:27, 7 февраля 2023Интернет и СМИ

Стало известно о планах США продать Польше HIMARS на 10 миллиардов долларов

Bloomberg: США планируют продать Польше системы HIMARS и боеприпасы к ним на $10 млрд

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Соединенные Штаты планируют продать Польше HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) на сумму десять миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на двух неназванных чиновников.

По словам собеседников издания, в эту сумму войдут сами системы и боеприпасы к ним.

При этом агентство отмечает, что пока не получило комментарии по этому вопросу от госдепартамента США или Белого дома.

Ранее сообщалось, что Варшава запросит у Вашингтона больше оружия после визита президента США Джо Байдена, запланированного на конец февраля. По словам главы Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчина Пшидача, польская сторона направила Киеву много оружия и теперь вынуждена восполнять запасы.

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Марина Совина
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