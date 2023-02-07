ВЦИОМ: почти четверть россиян имеют подработки или допзанятия, приносящие доход

Россияне оценили свои финансовые перспективы в 2023 году — большинство (45 процентов) уверены, что их материальное положение не изменится, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования ВЦИОМ. Еще более четверти (26 процентов) ждут его ухудшения, а 22 процента — улучшения.

Большая часть респондентов надеется улучшать или поддерживать свое материальное состояние за счет увеличения пособий, пенсий и стипендий (21 процент), увеличения зарплаты (20 процентов) или подработки (19 процентов). Кроме того, часть россиян надеются повысить или сохранить уровень жизни за счет перехода на более высокооплачиваемую работу или расширения подсобного хозяйства (по 12 процентов). Небольшие доли опрошенных хотят добиться этих целей путем открытия бизнеса (шесть процентов) и переезда за границу (два процента).

Каждый четвертый россиянин (24 процента) рассказал, что имеет подработки или дополнительные занятия, приносящие доход. Еще 22 процента собираются обзавестись подработкой в ближайшее время.

Чаще всего опрошенные подрабатывают оказанием частных услуг, таких как ремонт техники, автомашин, квартир, пошив одежды, уличная продажа различных товаров, продуктов. Из имеющих дополнительный доход такой ответ дали 36 процентов. В 22 процентах случаев дополнительный доход россиянам приносят работы на личном земельном участке, в 18 процентах — работа по совместительству, в 17 процентах — разовая работа по контракту.

В феврале почти треть пенсионеров в России (32 процента) заявили, что вынуждены постоянно экономить. У 33,5 процента пожилых людей хватает денег только на самое необходимое. При этом только 2,5 процента сообщили, что довольны своими доходами.

