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07:26, 7 февраля 2023Экономика

Треть российских пенсионеров заявили о необходимости постоянно экономить

hh.ru: 32 процента российских пенсионеров вынуждены постоянно экономить

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Почти треть пенсионеров в России (32 процента) вынуждены постоянно экономить, говорится в исследовании YouDo и hh.ru, передает РБК.

У 33,5 процента пожилых людей хватает денег только на самое необходимое. Около 31 процента заявили, что для комфортной жизни им не хватает лишь немного. При этом только 2,5 процента сообщили, что довольны своими доходами. Примерно один процент опрошенных сказал, без затруднений помогает детям и внукам.

Почти 77 процентов располагают или хотят располагать дополнительными источниками дохода помимо пенсии. Постоянную работу имеют 17 процентов пенсионеров.

Ранее в зависимости от пособий государства (пенсии, пособия по безработице, социальные пособия, льготы, субсидии) признались 42,7 миллиона россиян, то есть каждый третий ответивший на вопрос. При этом 31 миллион опрошенных указал, что государственные выплаты являются для них основным источником средств к существованию.

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Платон Щукин
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