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19:45, 7 февраля 2023Наука и техника

Китайские смартфоны уличили в слежке за пользователями

The Register: китайские смартфоны собирают излишнее количество информации о пользователе

Фото: Alex Ware / Unsplash

Китайские смартфоны уличили в излишнем количестве собираемой информации. Об этом сообщает издание The Register.

Международная группа ученых проанализировала популярные в Китае и за его пределами смартфоны брендов OnePlus, Xiaomi, Redmi, Oppo и Realme. Специалисты заявили, что созданные для рынка Поднебесной аппараты собирают большее количество информации о пользователе. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Эксперты изучили информацию, передаваемую операционной системой и системными приложениями, чтобы исключить программное обеспечение, установленное пользователем. В каждом Android-телефоне с китайской прошивкой было установлено не менее 30 сторонних пакетов. По их мнению, дополнительное ПО можно применять для слежки.

Выяснилось, что телефоны постоянно передают различные данные, причем не только производителю, но поставщиками приложений и операторам связи. «В совокупности эта информация создает серьезные риски деанонимизации пользователей и обширной слежки», — заметили авторы исследования.

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Так, оказалось, что устройства Redmi отправляют данные на сервер каждый раз, когда пользователь открывает одно из предустановленных приложений. При этом данные продолжают собираться даже в случае, если владелец гаджета покидает территорию Китая или перестает пользоваться сим-картами местных операторов. Кроме того, специалисты выяснили, что на китайских смартфонах предустановлено в три-четыре раза больше приложений, чем на Android-аппаратах, созданных для других рынков.

Ранее эксперты аналитической фирмы IDC заявили, что продажи смартфонов в Китае достигли рекордного минимума за последние 10 лет. За 2022 год на китайский рынок было отгружено 286 миллионов устройств, что на 13 процентов меньше, чем годом ранее.

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Андрей Ставицкий
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