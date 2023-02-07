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23:30, 7 февраля 2023Мир

Министр обороны Германии резко высказался в отношении Путина

Глава Минобороны Германии Писториус заявил, что мир без Путина был бы лучше
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Минобороны Украины / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус позволил себе резкие высказывания в отношении президента России Владимира Путина. Во время своего визита в Киев в интервью газете Bild он заявил, что мир без него был бы лучше. Об этом сообщает РИА Новости.

«Без сомнения и совершенно точно», — сказал глава Минобороны ФРГ, отвечая на вопрос журналиста.

Во вторник, 7 февраля, на Украину с внезапным визитом прибыл министр обороны ФРГ Борис Писториус. В качестве символического подарка он привез и подарил главе Минобороны Украины Алексею Резникову миниатюрную игрушечную модель танка Leopard 2.

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Марина Совина
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