Глава МИД Мали подарил Лаврову туарегский меч
Глава МИД Мали Диоп подарил Лаврову туарегский меч такуба
Глава МИД Мали Абдулай Диоп подарил российскому коллеге Сергею Лаврову туарегский меч такуба, сообщает РИА Новости.
«Надеюсь, вы запомните этот подарок», — заявил Диоп, на что Лавров ответил, что будет держать меч под рукой.
Российский министр, в свою очередь, подарил Диопу картину с изображением здания Министерства иностранных дел России.
Лавров прилетел в Мали 7 февраля для обсуждения региональной и международной ситуации, в том числе событий вокруг Украины. Вслед за Мали министр посетит Мавританию и Судан.
Глава российского МИД посещает африканский континент второй раз с начала года. В конце января он уже побывал в ЮАР, Эсватини, Анголе и Эритрее.