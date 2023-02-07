Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:43, 7 февраля 2023Мир

Глава МИД Мали подарил Лаврову туарегский меч

Глава МИД Мали Диоп подарил Лаврову туарегский меч такуба

Глава МИД Мали Абдулай Диоп подарил российскому коллеге Сергею Лаврову туарегский меч такуба, сообщает РИА Новости.

«Надеюсь, вы запомните этот подарок», — заявил Диоп, на что Лавров ответил, что будет держать меч под рукой.

Российский министр, в свою очередь, подарил Диопу картину с изображением здания Министерства иностранных дел России.

Лавров прилетел в Мали 7 февраля для обсуждения региональной и международной ситуации, в том числе событий вокруг Украины. Вслед за Мали министр посетит Мавританию и Судан.

Глава российского МИД посещает африканский континент второй раз с начала года. В конце января он уже побывал в ЮАР, Эсватини, Анголе и Эритрее.

Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Германия одобрила поставку 178 танков Украине
Кайли Дженнер снялась в купальнике за 709 тысяч рублей
В Латвии загорелся поставлявший дроны Киеву завод
Названы опасные для человека и его коллег симптомы ОРВИ
В Херсонской области продолжилась социальная поддержка мирного населения
Китайские смартфоны уличили в слежке за пользователями
В ФРГ уточнили количество танков для отправки на Украину в 2023 году
Хозяйка отдала кота в приют из-за слишком ласкового характера
В FIS рассказали о финансовых потерях из-за отсутствия россиян
Глава МИД Мали подарил Лаврову туарегский меч
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.