Австрийский полковник Райснер: солдаты НАТО уже находятся на Украине в качестве наемников

Украина не нуждается в солдатах НАТО, поскольку они уже находятся там в качестве наемников. Такое заявление сделал стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

По его словам, на территории Украины находится большое количество именно наемников, а не солдат Североатлантического альянса. Австрийский полковник пояснил, что при увольнении со службы статус военных меняется. «Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. И я теперь не военнослужащий вооруженных сил Австрии, а наемник по контракту», — заявил он. Цитату приводит РИА Новости.

В январе руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов рассказал, что на стороне Вооруженных сил Украины воюют наемники как минимум из 50 стран. По его словам, их услуги оплачивает Североатлантический альянс.