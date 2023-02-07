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02:50, 7 февраля 2023Мир

В Минобороны Австрии заявили о присутствующих солдатах НАТО на Украине

Австрийский полковник Райснер: солдаты НАТО уже находятся на Украине в качестве наемников

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Украина не нуждается в солдатах НАТО, поскольку они уже находятся там в качестве наемников. Такое заявление сделал стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

По его словам, на территории Украины находится большое количество именно наемников, а не солдат Североатлантического альянса. Австрийский полковник пояснил, что при увольнении со службы статус военных меняется. «Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. И я теперь не военнослужащий вооруженных сил Австрии, а наемник по контракту», — заявил он. Цитату приводит РИА Новости.

В январе руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов рассказал, что на стороне Вооруженных сил Украины воюют наемники как минимум из 50 стран. По его словам, их услуги оплачивает Североатлантический альянс.

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Марина Совина
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