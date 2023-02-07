Посол Эстонии в России покинул резиденцию в Москве

Посол Эстонии в России Лайдре покинул резиденцию в Москве из-за понижения дипотношений

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре покинул резиденцию в Москве из-за понижения уровня дипломатических отношений между государствами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «IZ.RU»

Как уточняется, его проводила целая делегация. По информации портала ERR, эстонский президент Алар Карис отозвал Лайдре с должности посла страны в России. Соответствующий указ он подписал 6 февраля. Источник РИА Новости рассказал, что дипломат покинул российское ведомство рано утром.

Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах 23 января. Это решение приняли в ответ на «радикальное сокращение» эстонской стороной численного состава российского посольства в Таллине. МИД отметил, что в последние годы власти прибалтийской республики «целенаправленно разрушают весь комплекс отношений с Россией».

