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10:59, 7 февраля 2023Бывший СССР

Посол Эстонии в России покинул резиденцию в Москве

Посол Эстонии в России Лайдре покинул резиденцию в Москве из-за понижения дипотношений

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол Эстонии в России Маргус Лайдре покинул резиденцию в Москве из-за понижения уровня дипломатических отношений между государствами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «IZ.RU»

Как уточняется, его проводила целая делегация. По информации портала ERR, эстонский президент Алар Карис отозвал Лайдре с должности посла страны в России. Соответствующий указ он подписал 6 февраля. Источник РИА Новости рассказал, что дипломат покинул российское ведомство рано утром.

Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах 23 января. Это решение приняли в ответ на «радикальное сокращение» эстонской стороной численного состава российского посольства в Таллине. МИД отметил, что в последние годы власти прибалтийской республики «целенаправленно разрушают весь комплекс отношений с Россией».

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Кристина Есикова
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