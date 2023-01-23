МИД России заявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией

Россия решила понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Об этом сообщается в Telegram-канале российского МИД.

В ведомстве заявили, что в последние годы власти прибалтийской республики «целенаправленно разрушают весь комплекс отношений с Россией». «Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики», — подчеркнули в МИД.

В министерстве уточнили, что решение о понижении уровня дипотношений в обеих странах до временного поверенного в делах было принято в ответ на «радикальное сокращение» Эстонией численного состава российского посольства в Таллине.

Сообщается также, что эстонский посол был вызван в МИД, где ему заявили решительный протест в связи с действиями властей республики и предписали покинуть Россию 7 февраля.

11 января стало известно, что МИД Эстонии потребовал от российского посольства сокращения количества дипломатов до восьми должностей и административного, технического и обслуживающего персонала — до 15.