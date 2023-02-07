Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:47, 7 февраля 2023Мир

Посол России оценил Вену как площадку для переговоров Москвы и Киева

Любинский: нет оснований рассматривать Вену как площадку для переговоров Москвы и Киева
Дмитрий Любинский

Дмитрий Любинский. Фото: РИА Новости

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский оценил Вену как возможную площадку для переговоров Москвы и Киева в беседе с газетой «Известия».

По мнению Любинского, на данный момент наблюдается все большее размывание австрийского суверенитета. В частности, на это указывает присоединение страны к санкциям против России, а также в оказании помощи Украине и публичных высказываниях руководства Австрии о поддержке Киева.

Посол вспомнил слова австрийского президента Александера Ван дер Беллена, который «подчеркнул, что в «политическом измерении» Австрия ни в коем случае не нейтральна» и не будет препятствовать поставкам оружия на Украину. «Поэтому нет никаких оснований рассматривать Вену в качестве гипотетического посредника или возможной площадки для проведения переговоров», — заключил он.

В этом же интервью Дмитрий Любинский заявил, что Москва остается для Вены важным торговым партнером. Так, доля российского газа в Австрии до сих пор оценивается почти в 50 процентов, а за десять месяцев 2022 года товарооборот стран вырос на 65,4 процентов по сравнению с 2021-м, несмотря на санкции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Арестович заявил о возможном «корейском сценарии» для Украины
В Минобороны Австрии заявили о присутствующих солдатах НАТО на Украине
Посол России оценил Вену как площадку для переговоров Москвы и Киева
Анфиса Чехова раскрыла свое школьное прозвище
США упрекнули в неспособности вести диалог
Wildberries призвали проверить из-за платного возврата
В Германии выступили против продажи аэропорта компании бизнесмену из России
Женщина убила близкую подругу ради похищения ее новорожденной дочери
Трамп решил подать в суд на Совет Пулитцеровской премии из-за фейков о России
Рогозин сообщил о смерти попавшего с ним под обстрел друга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.