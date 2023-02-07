Посол России оценил Вену как площадку для переговоров Москвы и Киева

Любинский: нет оснований рассматривать Вену как площадку для переговоров Москвы и Киева

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский оценил Вену как возможную площадку для переговоров Москвы и Киева в беседе с газетой «Известия».

По мнению Любинского, на данный момент наблюдается все большее размывание австрийского суверенитета. В частности, на это указывает присоединение страны к санкциям против России, а также в оказании помощи Украине и публичных высказываниях руководства Австрии о поддержке Киева.

Посол вспомнил слова австрийского президента Александера Ван дер Беллена, который «подчеркнул, что в «политическом измерении» Австрия ни в коем случае не нейтральна» и не будет препятствовать поставкам оружия на Украину. «Поэтому нет никаких оснований рассматривать Вену в качестве гипотетического посредника или возможной площадки для проведения переговоров», — заключил он.

В этом же интервью Дмитрий Любинский заявил, что Москва остается для Вены важным торговым партнером. Так, доля российского газа в Австрии до сих пор оценивается почти в 50 процентов, а за десять месяцев 2022 года товарооборот стран вырос на 65,4 процентов по сравнению с 2021-м, несмотря на санкции.