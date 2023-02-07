Посол назвал Россию важным торговым партнером для Австрии

Посол РФ в Австрии Любинский: Москва остается для Вены важным торговым партнером

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский считает, что Москва остается для Вены важным торговым партнером. По его словам, бизнес в РФ свернули лишь единицы австрийских компаний. Слова дипломата приводят «Известия».

Любинский указал на то, что доля российского газа в Австрии до сих пор оценивается почти в 50 процентов. Он также рассказал, что за десять месяцев 2022 года товарооборот стран вырос на 65,4 процентов по сравнению с 2021-м, несмотря на санкции. «Понятно, что высокие показатели экспорта в основном объясняются скачком цен на энергетических рынках, однако это не меняет сути», — отметил посол.

По его словам, на официальном уровне по инициативе Вены диалог по торгово-экономической повестке де-факто заморожен, но в деловых кругах настроения иные и настрой местного бизнес-сообщества никуда не исчез. Предприниматели, как подчеркнул Любинский, проявляют большой интерес к сохранению взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее Дмитрий Любинский рассказал, что Австрия теряет нейтральный политический статус после высылки российских дипломатов.