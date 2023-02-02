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15:23, 2 февраля 2023Мир

Посол заявил о потере Австрией нейтралитета из-за высылки российских дипломатов

Посол Любинский заявил о потере Австрией нейтралитета из-за высылки российских дипломатов

Фото: Mark Thompson / Getty Images

Австрия теряет нейтральный политический статус после высылки российских дипломатов. Об этом заявил российский посол в Вене Дмитрий Любинский в эфире телеканала «Россия-24».

«Это, конечно, не может не затрагивать авторитет австрийской столицы как нейтральной международной переговорной площадки. Да и в целом способность, а может даже готовность к каким-либо посредническим функциям», — сказал он, добавив, что самостоятельность внешнеполитического курса Австрии вызывает у России вопросы.

Ранее австрийский МИД принял решение объявить четырех российских дипломатов персонами нон грата. Представители российского ведомства должны покинуть страну не позднее 8 февраля.

До этого правительства Латвии, Литвы и Эстонии приняли решение выслать часть сотрудников российских диппредставительств. В ответ Россия закрыла консульства Литвы, Латвии и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове.

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Глеб Бажуткин
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