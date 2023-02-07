Названы главные уязвимые места техники НАТО у ВСУ

Эксперт Леонков заявил о проблемах с поставляемой Украине техникой НАТО

Ряд видов техники НАТО, поставляемой Украине, плохо показал себя в имеющихся климатических условиях. Например, большие сложности наблюдаются с бронированными машинами «Хамви», которые нередко выходят из строя из-за перепадов температур и вязнут в мягких грунтах. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«В основном проблемы есть с бронированными машинами типа "Хамви". Они пришли в такой комплектации, которая неплохо показывала себя в теплых погодных условиях в Ираке, Афганистане, но здесь климат иной, перепады температур. При создании машин никто не думал о том, что они могут попасть в такие условия», — заметил эксперт.

Кроме того, Леонков отметил, что, несмотря на частые отрицательные температуры, грунт все равно остается мягким. Из-за чего техника нередко вязнет и становится мишенью.

Происходят и поломки. Техника иногда поставляется не новая, есть проблема с запчастями. Некоторые поломки можно устранить только в неполевых условиях. Не хватает специалистов, которые могли бы ремонтировать технику. Из-за этого идут не совсем боевые потери машин Алексей Леонков военный эксперт

Собеседник «Ленты.ру» также напомнил, что еще в начале конфликта говорилось о том, что некоторые виды вооружений поставляются на пределах сроков хранения, из-за чего боевое применение становилось невозможным. Иногда ошибаются и комплексы ПВО, это обусловлено особенностью технических характеристик самих комплексов: захват цели идет с запаздыванием, в итоге вместо целей поражаются другие объекты.

«Бывает, что HIMARS прилетают и не разрываются, достаются нам целые. Когда саперы извлекают данный вид высокоточного оружия, он становится предметом для изучения», — сказал Леонков.

Случаи вывода из строя западной техники, переданной Вооруженным силам Украины, участились из-за погодных условий, сообщил в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Минусовые температуры ночью и плюсовые днем приводят к поломке техники, примерзанию люков, траков на гусеничной технике, а также промерзанию и обледенению узлов и агрегатов», — написал Марочко.