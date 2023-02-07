В ЛНР сообщили о частых поломках техники НАТО в ВСУ из-за погоды

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил об участившихся поломках техники НАТО в ВСУ из-за погоды

Случаи вывода из строя западной техники, переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ), участились из-за погодных условий, сообщил в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Минусовые температуры ночью и плюсовые днем, приводят к поломке техники, примерзанию люков, траков на гусеничной технике, а также промерзанию и обледенению узлов и агрегатов», — написал Марочко.

По его словам, украинские военнослужащие, несмотря на имеющиеся рекомендации по эксплуатации и устранению неполадок техники НАТО, не всегда в силах справиться с проблемами, вызванными перепадами температуры.

Накануне советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал о казни украинскими подразделениями группы иностранных наемников в Угледаре. По словам Гагина, в последние недели участились конфронтации между украинскими и польскими подразделениями ВСУ.