Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:22, 7 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о частых поломках техники НАТО в ВСУ из-за погоды

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил об участившихся поломках техники НАТО в ВСУ из-за погоды

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Случаи вывода из строя западной техники, переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ), участились из-за погодных условий, сообщил в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Минусовые температуры ночью и плюсовые днем, приводят к поломке техники, примерзанию люков, траков на гусеничной технике, а также промерзанию и обледенению узлов и агрегатов», — написал Марочко.

По его словам, украинские военнослужащие, несмотря на имеющиеся рекомендации по эксплуатации и устранению неполадок техники НАТО, не всегда в силах справиться с проблемами, вызванными перепадами температуры.

Накануне советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал о казни украинскими подразделениями группы иностранных наемников в Угледаре. По словам Гагина, в последние недели участились конфронтации между украинскими и польскими подразделениями ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В Швейцарии допустили отказ от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину
В российской школе ребенок сломал позвоночник
Ощутившие последствия землетрясений в Турции россияне рассказали о событиях
Австрия приготовилась выдать визы делегации из России для участия в ПА ОБСЕ
Россиянина осудили за убийство девушки и попытку выдать случившееся за суицид
В ЛНР сообщили о прибытии на фронт украинской военной прокуратуры
Во Франции заявили о бессмысленности покупки Западом нефти у Индии
Россиянам рассказали об опасностях покупки самого дешевого жилья
Россию предупредили о риске хранения рекордного урожая зерна
Рогов указал на стабилизацию фронта в Запорожье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.