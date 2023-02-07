В ДНР сообщили о расстреле украинскими войсками в Угледаре польских наемников

Советник главы ДНР Гагин: войска ВСУ в Угледаре расстреляли группу польских наемников

Украинские войска в Угледаре расстреляли группу польских наемников. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Он уточнил, что ему известно лишь о том, что были казнены иностранные военнослужащие. Их точное количество и национальности не сообщаются.

По словам Гагина, в последние недели участились конфронтации между украинскими и польскими подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это указывают данные разведки, в том числе радиоперехватов, а также показания военнопленных.

5 февраля зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что солдаты и офицеры НАТО стремятся стать наемниками в рядах ВСУ. По словам депутата, солдаты НАТО специально берут для этого отпуск. Он подчеркнул, что на Украине военные проходят «боевое слаживание», которое длится несколько месяцев. Среди наемников — граждане Канады, Польши, Германии, Чехии и «в принципе представители всех стран НАТО».