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23:33, 5 февраля 2023Россия

Стало известно о желании солдат НАТО стать наемниками ВСУ

Депутат Госдумы Водолацкий: солдаты НАТО берут отпуск, чтобы стать наемниками ВСУ
Виктор Водолацкий

Виктор Водолацкий. Фото: пресс-служба Госдумы России / РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что солдаты и офицеры НАТО стремятся стать наемниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

По словам депутата, солдаты НАТО берут отпуск, чтобы стать наемниками ВСУ. Он подчеркнул, что на Украине военные проходят «боевое слаживание», которое длится несколько месяцев. Среди наемников — граждане Канады, Польши, Германии, Чехии и «в принципе представители всех стран НАТО».

«Они в своих подразделениях пишут на отпуск, а после этого направляются на Украину», — отметил парламентарий.

В январе руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов заявил, что сейчас на стороне ВСУ воюют наемники как минимум из 50 стран. По его словам, их услуги оплачивает Североатлантический альянс.

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Марина Совина
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