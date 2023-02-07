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06:02, 7 февраля 2023Интернет и СМИ

Врач назвал провоцирующий неизлечимую болезнь неочевидный фактор

Врач-иммунолог Продеус заявил, что герпес повышает риск развития болезни Альцгеймера
Андрей Продеус

Андрей Продеус. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус назвал неочевидный фактор, который провоцирует болезнь Альцгеймера. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале он заявил, что герпес повышает риски развития этого неизлечимого заболевания. Выпуск передачи доступен на Rutube.

По словам Продеуса, почти 97 процентов населения планеты являются носителями вируса, вызывающего герпес. Как отметил врач, это заболевание обычно протекает бессимптомно, но на фоне ослабленного иммунитета оно может проявиться на губах или других участках тела в виде высыпаний. Иммунолог подчеркнул, что от герпеса нельзя полностью излечиться.

Продеус призвал тех, кто регулярно сталкивается с герпесом, контролировать его с помощью лекарств. «Чем старше человек становится, тем более важен этот контроль. Почему? Потому что показано: чем чаще активируется герпес с возрастом, тем быстрее наступает болезнь Альцгеймера», — предупредил иммунолог.

Ранее Андрей Продеус и его коллега по программе «Жить здорово!» Елена Малышева назвали самый недооцененный россиянами продукт. По их словам, таким продуктом является чечевица. Как рассказали специалисты, она впитывает все шлаки, не дает всасываться холестерину и помогает выводить все лишнее из организма.

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Олег Давыдов
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