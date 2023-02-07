В Швеции назвали акт по снижению инфляции в США противоречащим нормам ВТО

Министр внешней торговли Швеции заявил, что акт по инфляции США противоречит нормам ВТО

Акт по снижению инфляции в США противоречит нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил министр внешней торговли Швеции Йохан Форселл на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.

«Это хорошо, что США, наконец, берут ответственность в вопросе зеленой трансформации», — отметил Форселл. Однако, по мнению политика, в акте есть некоторые элементы, которые идут вразрез с ВТО.

Акт, который президент США Джо Байден подписал в августе, предполагает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Помимо этого, в них должны использоваться произведенные в США батареи из материалов местного изготовления.

Также документ предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медстраховок.

Ранее председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге призвал Европейский союз подать жалобу во Всемирную торговую организацию на фоне закона США по борьбе с инфляцией.