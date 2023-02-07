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18:02, 7 февраля 2023Силовые структуры

Рассматривать дела лидеров ОПГ в России предложили без присяжных

В Госдуму внесли поправки о рассмотрении дел лидеров ОПГ без суда присяжных

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Госдуму на рассмотрение внесли поправки в Уголовно-процессуальный кодекс России, которые предполагают рассмотрение дел организаторов преступных группировок без присяжных. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совета Федерации, соавтор документа Андрей Клишас.

Законопроект «О внесении изменения в статью 30 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» предлагает исключить уголовные дела о преступлениях по статьям 210 («Организация преступного сообщества») и 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ из компетенции суда присяжных.

По словам Клишаса, правовое регулирование над организаторами ОПГ в настоящее время не в полной мере учитывает специфику преступлений. Поправки в кодекс позволят обеспечивать дополнительные гарантии безопасности для участников судопроизводства и вынесение справедливого решения.

Ранее сообщалось, что подписан закон о сборе геномных данных у всех осужденных и подозреваемых.

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Илона Палей
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