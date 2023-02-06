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10:38, 6 февраля 2023Силовые структуры

Путин подписал закон о сборе ДНК у всех осужденных в России

Президент России подписал закон об обязательном сборе ДНК у осужденных и подозреваемых

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномных данных у всех осужденных, обвиняемых и подозреваемых, а также граждан, находящихся под административным арестом. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь органы предварительного следствия и органы дознания вместе с подразделениями органов внутренних дел или Следственного комитета России будут проводить обязательную регистрацию ДНК.

1 февраля закон был одобрен Советом Федерации. По мнению экспертов, новый порядок увеличит информационный массив федеральной базы данных геномной информации и будет способствовать повышению эффективности в расследовании и раскрытии преступлений. В документе также говорится, что информация о ДНК подлежит уничтожению в случае реабилитации гражданина.

В настоящее время анализ ДНК берут только у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности.

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Любовь Ширижик
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