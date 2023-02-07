Путин похвалил работу Собянина

Владимир Путин поблагодарил Сергея Собянина за высокие темпы и качество развития Москвы

Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным и похвалил его за работу по развитию столицы. Слова главы государства приводит РИА Новости.

В ходе встречи Путин выслушал доклад о завершении строительства Большого кольца метро и о работах по развитию Московских центральных диаметров. Президент отметил высокие темпы и качество развития столицы, а также то, что она справляется с трафиком лучше других мегаполисов. «Помню, как еще несколько лет назад, не так давно, большие сомнения были по поводу того, сможет ли Москва обеспечить нормальное движение, нормальный трафик внутри города, внутри городских площадей», — сказал Путин.

Президент поблагодарил Собянина за работу, отметив, что в Москве также активно развиваются системы образования, здравоохранения и городская среда в целом. «Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время», — добавил Путин в разговоре с мэром.

Ранее сообщалось, что Собянин пригласил Путина поучаствовать в открытии Большой кольцевой линии метро. По словам градоначальника, ее планируется открыть в ближайшие дни.