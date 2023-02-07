Собянин заявил о завершении строительства БКЛ

Мэр Москвы Собянин пригласил Путина поучаствовать в открытии большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в столице завершили строительство большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

В рамках встречи Собянин и Путин обсудили меры по развитию инфраструктуры столицы. В частности мэр отметил, что в городе полностью завершили строительство БКЛ.

«Сейчас мы ее полностью закончили и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу. Это будет, конечно, очень серьезным подспорьем для развития метро, освобождения других линий, наземного транспорта и так далее. Это крупнейшая магистраль в мире среди всех кольцевых линий метро», — заявил Собянин.

Технический пуск последнего участка БКЛ Собянин провел в конце декабря 2022 года. Речь шла о восточном отрезке длиной 10,7 километра от станции «Каширская» до станции «Нижегородская», строительство которого начали в 2018 году. Участок включает в себя станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».