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13:54, 30 декабря 2022Среда обитания

В Москве достроили БКЛ

Мэр Москвы Собянин провел технический пуск последнего участка Большой кольцевой линии

Фото: Агентство «Москва»

В московском метро достроили Большую кольцевую линию (БКЛ). Технический пуск последнего участка провел мэр столицы Сергей Собянин, пишет РИА Новости.

Речь идет о восточном отрезке длиной 10,7 километра от станции «Каширская» до станции «Нижегородская», строительство которого начали в 2018 году. Участок включает в себя станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Технический пуск позволяет проверить работоспособность устройств автоматики, телемеханики и управления движением поездов. Помимо этого, проверяется работоспособность системы жизнеобеспечения станции.

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«Поздравляю с большим событием в московском метрополитене — с окончанием строительства последнего десятикилометрового участка Большой кольцевой линии метро, самого большого проекта в истории. Теперь начинаем пуско-наладочные работы, и через пару месяцев большое кольцо замкнется», — заявил Собянин.

В правительстве Москвы ожидают, что новые станции улучшат транспортное обслуживание жителей и работающих восьми районов, где проживает около 800 тысяч человек. Время ежедневных поездок по городу, по расчетам властей, должно сократиться до 80 процентов или 45 минут.

В декабре 2021 года запустили движение поездов на десяти станциях БКЛ — от «Мневников» до «Каховской». Семь из них являются пересадочными и позволяют перейти на семь радиальных линий метро и две линии московских центральных диаметров. Всего на БКЛ будет 31 станция. Первоначально строительство нового кольца в московском метро планировали полностью завершить в 2022 году, но сроки сдвинулись.

Нина Ташевская
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