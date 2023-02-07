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22:00, 7 февраля 2023Из жизни

Крыса украла колье из ювелирного магазина и попала на видео

Hindustan Times: похитителем колье с бриллиантами из ювелирного магазина оказалась крыса

Крыса украла из ювелирного магазина колье с бриллиантами и утащила его в нору. На видео произошедшего обратило внимание издание Hindustan Times.

Инцидент с крысой-похитителем попал на запись с установленной в магазине камеры наблюдения. На записи оказалось колье с бриллиантами, которое выставлено на полке в помещении ювелирного магазина. Неожиданно с потолка над полкой выглядывает крыса. Она в течение какого-то времени осматривается, как будто подбирает лучшую траекторию для того, чтобы утащить украшение. Затем грызун медленно спускается на полку, берет колье и возвращается в свое укрытие.

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Запись стала вирусной в соцсетях. «Для кого эта крыса своровала колье с бриллиантами?» — говорится в подписи к видео.

С момента публикации запись набрала около 30 тысяч просмотров. Пользователи оставили под ним множество комментариев. Некоторые из них шутили, что крыса похитила украшение для своей возлюбленной ко Дню святого Валентина. Многих развеселила увиденная видеозапись.

Ранее сообщалось, что в Японии аквариумная рыба получила доступ к кредитной карте своего владельца, играя в приставку. Хозяин рыбы в этот момент отсутствовал в квартире.

Алиса Дмитриева
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