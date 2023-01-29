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05:09, 29 января 2023Из жизни

Играющая в приставку рыба украла деньги с кредитки своего владельца

CNN: в Японии аквариумная рыбка «ограбила» ютубера на 500 йен с помощью Nintendo Switch

Фото: YouTube-канал «むてきまるちゃんねる -Mutekimaru Channel-»

В Японии аквариумная рыба получила доступ к кредитной карте своего владельца, играя в приставку. Об этом сообщает CNN.

Питомец принадлежит ютуберу Мутекимару (Mutekimaru), чьи ролики с участием «играющих» в видеоигры рыб тетра пользуются популярностью. Как отмечает телеканал, это возможно благодаря сложному программному обеспечению, установленному в аквариуме. Оно отслеживает движения и позволяет рыбам удаленно управлять консолью Nintendo Switch. Если рыба останавливается или меняет направление, соответствующий ввод с контроллера регистрируется в игре.

Инцидент произошел во время стрима по прохождению питомцами Pokémon Scarlet and Violet. В какой-то момент в игре произошел сбой, и консоль вернулась на главный экран. Мутекимару в это время отсутствовал в квартире. Рыба продолжала перемещаться по аквариуму, а контроллер захвата движения фиксировал ее движения на протяжении семи часов. В какой-то момент рыба случайно ввела правильную последовательность данных и добавила 500 иен на счет Мутекимару с его кредитной карты, привязанной к аккаунту. Кроме того, питомец также смог загрузить новый аватар и даже войти в магазин игр.

По данным телеканала, Мутекимару связался с Nintendo и, объяснив ситуацию, попросил вернуть деньги. В компании от комментариев отказались, сославшись на конфиденциальность данных клиента.

Ранее американец Томас Барнс обвинил собаку в подписке на платный порноканал и отказался платить. По его словам, питомец прыгнул к нему на кровать и наступил на пульт от телевизора.

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Ксения Назарова
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