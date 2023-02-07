НАТО провела военные учения на границе с Украиной

Минобороны Румынии заявило, что НАТО проводит учения с боевыми стрельбами в стране

НАТО провела военные учения Eagle Royal 23 в Румынии, граничащей с Украиной. Об этом заявило румынское Минобороны, пишет ТАСС.

В ведомстве страны уточнили, что в мероприятии участвуют 350 военнослужащих на 60 транспортных средствах из французской группы альянса. Кроме того, учения с боевыми стрельбами в Капу-Мидия проводят бригады оперативно-тактических ракет имени А. И. Кузы и воздушно-десантной дивизии Армии США.

Альянс намерен проверить взаимодействие артиллерийских систем в рамках операции коллективной обороны по фиктивному сценарию. Отмечается, что в этом случае НАТО ссылается на пятую статью Вашингтонского договора о коллективной безопасности.

Ранее сообщалось об учениях альянса с танками Leopard 2 в 100 милях (160 километрах) от границы России и Эстонии. В частности, в учениях приняли участие армии США, Франции, Великобритании, Дании и Эстонии.