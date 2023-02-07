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13:20, 7 февраля 2023Мир

НАТО провело учения с танками Leopard 2 на границе с Россией

CNN: НАТО провело учения с танками Leopard 2 в 160 километрах от границы России и Эстонии

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Армии стран-участниц НАТО провели военные учения с танками Leopard 2 в 100 милях (160 километрах) от границы России и Эстонии. Об этом сообщает телеканал CNN.

В общевойсковых учениях приняли участие армии США, Франции, Великобритании, Дании и Эстонии. Как отметил ветеран Афганистана и командующий датским контингентом майор Расмус Йенсен, учения, к которым также присоединились военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), призваны подготовить новые экипажи танков Leopard 2 к войне в условиях зимы.

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Глеб Бажуткин
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