Сотрудники Росгвардии изъяли оружие и боеприпасы производства стран НАТО в ЛНР

Росгвардейцы обнаружили схроны ВСУ с оружием и боеприпасам производства стран НАТО в ЛНР

Росгвардейцы обнаружили схроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием и боеприпасам производства стран НАТО в Луганской народной Республике (ЛНР). Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, сотрудники спецслужбы нашли противотанковые ракеты, снаряды к реактивным системам залпового огня, артиллерийские снаряды и мины, ручные гранаты различного типа, гранатометы иностранного производства ANTITANK C90-RB (M3) (Испания) и NLAW (США), патроны к различному стрелковому оружию и около 40 килограммов взрывчатых веществ.

Всего из тайника изъяли четыре тысячи единиц оружия и боеприпасов и 11 тысяч патронов.

Ранее Росгвардия рассказала об эффективном способе борьбы с окопавшимся противником.