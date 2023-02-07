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10:57, 7 февраля 2023Мир

Россиянин погиб при землетрясении в Турции

Гражданин России погиб в результате землетрясения в Турции
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Umit Bektas / Reuters

Гражданин России погиб в результате землетрясения в Турции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что собеседник издания не раскрыл личность погибшего россиянина. Газета уточняет, что подземные толчки в турецком регионе продолжаются.

Ранее глава турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Юнус Сезар заявил, что в результате землетрясения 6 февраля в Турции погиб 3381 человек. По его словам, 20 424 человека получили ранения, на данный момент им оказывают необходимую помощь.

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Виктория Кондратьева
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