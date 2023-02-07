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11:53, 7 февраля 2023Бывший СССР

СБУ провела обыски в связанных с супругой Медведчука компаниях

СБУ провела обыски в связанных с супругой Медведчука компаниях и в домах у их директоров

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в связанных с супругой Виктора Медведчука Оксаны Марченко компаниях, а также в домах совладельцев и директоров этих предприятий в Киеве, передает Telegram-канал «Политика страны».

Самой Марченко объявили о подозрении в «финансировании действий, нарушающих территориальную целостность Украины или направленных на насильственную смену конституционного порядка».

По данным СБУ, деньги из киевских компаний Марченко перевели на счет новой фирмы в Ялте с уставным капиталом в миллиард рублей. А далее, по ходу деятельности предприятия, супруга Медведчука оплачивала налоги в российский бюджет.

Ранее Медведчук заявил, что на Украине есть люди, не согласные с политическим курсом президента Владимира Зеленского, и России, официальному Киеву и странам Запада нужно их услышать.

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