В Global Times сочли, что США могут сделать из Японии «азиатскую Украину» для борьбы с КНР

США могут сделать из Японии «азиатскую Украину» для борьбы с Китаем. Такую роль стране предрек китайский военный эксперт Сун Чжунпин в своей колонке в издании Global Times.

Комментируя недавнюю поездку генсека НАТО Йенса Столтенберга в Азию, Чжунпин заявил, что одной из целей являлось координирование стратегии США по сдерживанию КНР. Он отметил, что НАТО ранее причислило Китай к одним из наиболее приоритетных стратегических направлений. «Все это обусловлено глобальной стратегией США, определяющей Китай как своего главного противника. В конце концов, этот блок — лишь военный инструмент Вашингтона», — счел автор колонки.

По мнению Чжунпина, Вашингтон может попытаться добиться расширения в Азии двумя способами: созданием нового военного блока при помощи увеличения альянса AUKUS и включением новых стран в блок «НАТО-плюс». «Стратегия НАТО по расширению в Индо-Тихоокеанский регион с помощью подхода "НАТО плюс" можно рассматривать как метод осьминога. Хотя сам блок напрямую не будет вмешиваться в местную политику, его щупальца будут», — рассудил он.

Помимо того, автор отметил, что в Индо-Тихоокеанском регионе может повториться «украинская модель». По его мнению, это может произойти том в случае, если какая-либо азиатская страна будет готова выступить в роли проводника, поддерживающего гегемонию США и сдерживание Китая.

Чжунпин предположил, что такую роль могла бы сыграть Япония. Он пояснил, что страна выступала за политику силы в Первую и Вторую мировую войны и в прошлом также применяла агрессию по отношению к другим местным государствам. Помимо того, Япония считает себя западной страной, добавил автор колонки. «Между Китаем и Японией существует не только геополитическое напряжение, но и исторический конфликт. Вашингтон в полной мере воспользуется всем этим. Япония может стать "азиатской Украиной", если продолжит следовать стратегии США по сдерживанию Китая», — заявил эксперт.

Ранее военный эксперт Чжан Хун предупредил об опасности начала ядерной войны из-за поставок ракет Украине. Он выразил уверенность в том, что передача Киеву ракеты с дальностью более 150 километров «выходит за рамки».