Global Times предупредило об опасности начала ядерной войны из-за поставок ракет Украине

Военный эксперт Чжан Хун предупредил об опасности начала ядерной войны из-за поставок ракет Украине. Об этом он написал в материале для китайского издания Global Times.

«Западная поддержка была усилена и теперь включает в себя ракеты с дальностью более 150 километров. Фактически все это уже выходит за рамки», — высказался Чжан Хун.

Обозреватель выразил мнение, что заключенная ранее договоренность о ненападении на Россию была «гарантией безопасности» для европейских стран. По мнению аналитика, США эту границу нарушили, в результате чего другие страны могут повторить пример Вашингтона, что может грозить эскалации конфликта. Более того, спецоперация России на Украине в конечном итоге может перерасти в ядерное столкновение, подчеркнул обозреватель.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США намерены направить на Украину два ЗРК Hawk, боеприпасы для HIMARS и Javelin, артиллерийские и минометные снаряды. По его словам, пакет состоит из двух частей: 425 миллионов долларов будут выделены из запасов Пентагона, еще 1,75 миллиарда долларов пойдут на закупки вооружений для Украины у поставщиков.